14 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Тюменской области в апреле

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

14 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов произошло в Тюменской области в апреле. Двое водителей мотоциклов погибли, 12 ранены, более половины аварий произошло в областном центре, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Основной причиной аварий с мотоциклистами стало несоблюдение правил очередности проезда и неправильный выбор скорости и дистанции. Четыре ДТП совершили водители, не имеющие права управления мототехникой, в двух случаях мотоциклисты были в состоянии опьянения, один лишен права управления транспортом.

"Госавтоинспекция контролирует, как мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения, - отметил руководитель управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. - Отдельно в этом направлении работает мотовзвод полка ДПС, который несет службу в областном центре и Тюменском районе".