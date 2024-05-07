Владимир Якушев: субъекты УФО всегда были и остаются надёжной опорой для России

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Субъекты УФО всегда были и остаются надёжной опорой для России. Такую уверенность выразил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который присутствовал на инаугурации президента 7 мая.

"В дни выборов президента России регионы Уральского федерального округа продемонстрировали сплочённость и единство, выразили безусловную поддержку курсу Владимира Путина. Урал и Западная Сибирь готовы с полной самоотдачей работать над реализацией долгосрочных планов, направленных на достижение национальных целей. Быть надёжным фундаментом для экономики России и обеспечивать её рост. Воспитывать поколения, которые будут развивать нашу страну в парадигме единства, российских национальных ценностей сбережения традиций, самобытности и независимости", - акцентировал он.

Владимир Якушев также добавил, что вступление президента в должность открывает новую главу в истории России. Он уверен, это будет время свершений, успехов и побед.

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Церемония инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина прошла в Кремле. Он принёс народу России присягу и в пятый раз официально вступил в должность главы государства.