В Тюмени 17 иностранцев предстанут перед судом за нелегальное проживание

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 иностранных граждан предстанут перед судом. Будет решаться вопроса об их выдворении за пределы РФ, сообщает региональное УМВД.

"В результате мероприятий сотрудниками полиции выявлено 18 фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами. Составлено 17 протоколов за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в стране. И один - за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию", - рассказали сотрудники ведомства.

Полицейские продолжат оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства.