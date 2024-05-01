В Тюмени на строительном форуме обсудят автоматизацию процессов проектирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоматизации процессов проектирования уделят особое внимание участники деловой повестки V Форума "Строительство и архитектура" в Выставочном зале Тюмени 14 и 15 мая. Применение роботов, цифровых технологий, IT-проектов позволит качественней и в более короткие сроки создать проекты новых микрорайонов.

Об этом сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Мы будем рассуждать об автоматизации процессов проектирования новых микрорайонов. Мы знаем примеры, когда крупные застройщики используют роботов при проектировании застройки со всей инфраструктурой. Безусловно, контроль остается за человеком, итоговый проект утверждают специалисты. Но такой подход позволит серьезно сократить сроки проектирования, повысить качество. Потребитель продукта привык к высокому качеству, и оно обеспечивается не только квартирой, но и удобной средой, которая окружает дом", - уверен Перевалов.

Усилия застройщиков и власти направлены на то, чтобы микрорайоны с любых точек зрения были комфортными, современными и доступными по цене.

Тюменская область лидирует в стране по объемам вводимого жилья. Ежегодно застройщики предлагают покупателям примерно 17 тыс. квартир. По мнению начальника ГУСа, все они востребованы. Помогает в покупке нового жилья программа льготной ипотеки.

"За последнее время ее условия изменились – размер первоначального взноса не 20 процентов, как ранее, а 30 процентов. Это сделано для того, чтобы сбалансировать жилищный рынок. Тем не менее программа льготной ипотеки играет позитивную роль. Никакого падения продаж нет", - заверил Павел Перевалов.

В форуме принимают участие представители власти, бизнеса, застройщики. В течение двух дней, 14 и 15 мая, они обсудят проблемы и перспективы пространственного развития городских территорий. Подискутируют на тему облика новой Тюмени, современных подходов к преобразованию городской среды. Не оставят без внимания современные материалы и технологии строительства и развития регионального рынка малоэтажной застройки.

В XXX Специализированной выставке строительства участвуют более 40 компаний и застройщиков из разных регионов. Она будет работать до 16 мая.

Впервые в рамках выставки проходит конкурс каменщиков. Победитель получит путевку на национальный конкурс "Строймастер".

Анжела Лебедева