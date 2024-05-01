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В Тюмени владелец частных детсадов получал субсидии на несуществующих воспитанников

Происшествия, 17:46 14 мая 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Субсидии на несуществующих воспитанников получал владелец частных детских садов в Тюмени. Он два года и три месяца оформлял документы, по которым ему компенсировали затраты по образованию и содержанию детей, которые не посещали его учреждения. Ущерб бюджету Тюмени превысил 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Владельцу инкриминируют статью о мошенничестве для получения выплат, предоставление ложных сведений, использование служебного положения. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# мошенничество , прокуратура Тюменской области

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