В Тюмени владелец частных детсадов получал субсидии на несуществующих воспитанников
Происшествия, 17:46 14 мая 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Субсидии на несуществующих воспитанников получал владелец частных детских садов в Тюмени. Он два года и три месяца оформлял документы, по которым ему компенсировали затраты по образованию и содержанию детей, которые не посещали его учреждения. Ущерб бюджету Тюмени превысил 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
Владельцу инкриминируют статью о мошенничестве для получения выплат, предоставление ложных сведений, использование служебного положения. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.