В Тюмени владелец частных детсадов получал субсидии на несуществующих воспитанников

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Субсидии на несуществующих воспитанников получал владелец частных детских садов в Тюмени. Он два года и три месяца оформлял документы, по которым ему компенсировали затраты по образованию и содержанию детей, которые не посещали его учреждения. Ущерб бюджету Тюмени превысил 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Владельцу инкриминируют статью о мошенничестве для получения выплат, предоставление ложных сведений, использование служебного положения. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.