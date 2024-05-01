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Тюмень примет всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героев Отечества

Спорт, 17:43 21 мая 2024

центр «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр «Тюмень-дзюдо»

Ежегодные всероссийские соревнования по дзюдо "Памяти Героев Отечества" пройдут в Тюмени в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" 25 и 26 мая. Начало поединков в 9 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На татами выйдут порядка 500 юношей и девушек до 18 лет из 29 регионов России. Тюменскую область представят более 100 ребят из Тюмени, Тобольска, Ишима, Нижнетавдинского и Тюменского районов.

Победитель получит разряд "Кандидат в мастера спорта", а финалисты каждой весовой категории получат путевки на летнюю спартакиаду учащихся России в Армавир.

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