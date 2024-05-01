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Объем производства продуктов в Тюменской области вырос на 9,4 %

Экономика, 17:23 22 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 9,4 % вырос объем производства продуктов питания в Тюменской области за первые три месяца 2024 года. Наибольший прирост – плюс 16,8 % по творогу. С января по март предприятия впустили 3 тыс. 319 т., сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Второй по приросту результат показала мукомольная отрасль – плюс 15,2 %. Предприятия произвели 21 тыс. 342 т. На третьем месте производство сливок: прирост 14,1 % - 3 тыс. 733 т.

Кроме того, за первые три месяца года увеличилась обработка молока – до 33,3 тыс. т, кисломолочных продуктов - 11 тыс. 525 т, охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов – 16 тыс. 494 тыс. т.

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# АПК , продукты питания , промпроизводство

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