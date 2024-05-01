Тюменский предприниматель динамичен, целеустремлён и влюблен в свое дело

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский предприниматель динамичен, целеустремлён и влюблен в свое дело. Так охарактеризовали портрет современного бизнесмена представители отрасли.

По словам основательницы творческой мастерской DIAMOND Марины Шульц, главная черта предпринимателя Тюменской области – креативность и умение принимать решения. Это ей помогло найти свое дело.

"Я пошла учиться на эстетического косметолога. Но в итоге поняла, что это не моё. Однако всё было не зря: от одной из клиенток я услышала, что Центр занятости оказывает материальную поддержку начинающим в бизнесе. Я составила бизнес-план, защитила проект и получила поддержку. Приобрела мощный ноутбук, хороший принтер, мебель. С помощью Центра занятости обучилась основам предпринимательской деятельности. Ещё одно обучение я прошла в рамках федерального проекта "Демография" – на практического психолога, для того, чтобы могла работать с детьми. Но на этом моё обучение не заканчивается! В сентябре иду на "Акселератор самозанятых". Как говорил Сенека, век живи – век учись. Раньше я и подумать не могла, что после института пойду ещё куда-то учиться!", - поделилась основательница мастерской.

| Фото: творческая мастерская DIAMOND | Фото: творческая мастерская DIAMOND

Самым важным своим достижением она считает участие в конкурсе педагогического мастерства "Сердце отдаю детям". Сейчас Марина Шульц является социальным предпринимателем: "Скоро иду учиться в школу социального предпринимателя и подам проект на грант. А дальше расширение бизнеса". Она написала образовательную программу. После получения образовательной лицензии планирует подать документы на предоставление услуг ПФДО, чтобы дети могли бесплатно посещать увлекательные занятия по созданию из бумаги 3D-фигур.

Тюменские предприниматели – реформаторы, уверена выпускница проекта "Мама- предприниматель" 2023 года Аполлинария Каримова.

"Современные предприниматели нашего края, это креативные реформаторы, которые привносят новые механизмы в процессы различных сфер и направлений бизнеса. Мой путь к созданию своего бренда ювелирной бижутерии начался задолго до реализации идеи. Я как и многие женщины люблю украшения, менять образы, рассказывать о своём характере и настроении через аксессуары. Однако покупки были импульсивными и просто заполнялись шкатулки, без формирования стиля", - поделилась бизнесвумен.

| Фото: предоставлено Аполлинарией Каримовой | Фото: предоставлено Аполлинарией Каримовой

Она видела, что при покупке украшений женщины надеются на то, что те послужат акцентами в одежде, а сталкиваются с одними и теми же проблемами - аллергическая реакция на металл, выбор дизайна, который прибавляет возраст.

"Мне захотелось реализовать свою идею через любовь к красивым вещам и дизайну, передать свою насмотренность, высокий сервис, создать современный бренд ювелирной бижутерии. Дать возможность женщинам формировать свой ювелирный гардероб с украшениями", - добавила создатель.

В качестве материалов она использует натуральные минералы, океанический жемчуг из Таиланда, фианиты, цирконы, серебра 925 пробы и позолоту 24 ct. Так и создала свой бренд украшений - Girl Gem jewelry for Woman: "Girl Gem - девушка самоцвет - отражает мою философию о том, что каждая женщина многогранна и уникальна". Над этим проектом она работает с 2023 года как самозанятая. В будущем планирует открыть мастерскую - магазин в оффлайн формате. Развиваться ей помогают специалисты центра "Мой бизнес": в бэкграунде уже несколько обучений по работе с маркетплейсами. По ее признанию это дало понимание о сфере продаж.

"Главное, что каждое обучение от "Мой бизнес" хочется проходить, всегда получаешь реальные инструменты для работы в своей нише. Специалисты поддерживают на протяжении всего времени, и можно получить грамотную консультацию, как онлайн, так и в центре лично. Это большое доверие и уверенность, развивает в нас, предпринимателях на старте особенно! Проект "Мама-предприниматель" для меня стал очень важным периодом в реализации своего проекта и начала предпринимательства. Когда я пришла на проект, у меня был сформирован бизнес-кейс бренда. Однако, были сомнения и страхи. В ходе работы я смогла детально и со стороны посмотреть на свой бизнес, определить ключевые точки роста",- подчеркнула Аполлинария Каримова.

Оксана Корнеенкова