Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени. На улице Созонова у дома 65 а столкнулись "ВАЗ" и микролитражка Daewoo Matiz. Подростки находились в машине российского производства, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля Daewoo Matiz не предоставила преимущество в движении второму автомобилю, выезжая на главную дорогу.

Девочки 16 и 15 дет получили ранения. Они ехали на заднем сиденье "ВАЗа". У одной - травма позвоночника. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии выясняются.