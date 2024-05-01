  • 25 мая 202425.05.2024суббота
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени

Происшествия, 11:36 25 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени. На улице Созонова у дома 65 а столкнулись "ВАЗ" и микролитражка Daewoo Matiz. Подростки находились в машине российского производства, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля Daewoo Matiz не предоставила преимущество в движении второму автомобилю, выезжая на главную дорогу.

Девочки 16 и 15 дет получили ранения. Они ехали на заднем сиденье "ВАЗа". У одной - травма позвоночника. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , подростки , травма

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:23 25.05.2024В аварии на дороге Аромашево – Вагай ранения получили пять человек
11:36 25.05.2024Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени
17:07 24.05.2024В Тюменской области уничтожили снаряд времен гражданской войны
16:23 24.05.2024Супруги из Ишима хранили в гараже немаркированный алкоголь и сигареты