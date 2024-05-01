Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени
Происшествия, 11:36 25 мая 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Две сестры-школьницы пострадали при аварии в Тюмени. На улице Созонова у дома 65 а столкнулись "ВАЗ" и микролитражка Daewoo Matiz. Подростки находились в машине российского производства, сообщает ГИБДД Тюменской области.
По предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля Daewoo Matiz не предоставила преимущество в движении второму автомобилю, выезжая на главную дорогу.
Девочки 16 и 15 дет получили ранения. Они ехали на заднем сиденье "ВАЗа". У одной - травма позвоночника. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.
Обстоятельства аварии выясняются.