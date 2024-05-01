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71 житель региона пострадал от рук мошенников за минувшую неделю

Происшествия, 19:08 26 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

71 житель Тюменской области пострадал от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 20 по 26 мая. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 48 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денег за минувшую неделю составила 12 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный позвонил на жительнице областного центра и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил о том, что якобы мошенники пытаются списать с ее банковского счета денежные средства, а также оформить на ее имя кредит. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, звонивший предложил самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий "безопасный счет".

Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и на протяжении двух месяцев перечислила деньги в сумме 12 млн рублей на счета, указанные неизвестным. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, не подозревала.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Прокуратура Калининского АО г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

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# мошенники , прокуратура Тюменской области

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