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Житель Нефтеюганска ехал против движения по односторонней улице в Тюмени

Происшествия, 14:29 27 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летний житель Нефтеюганска привлечен к административной ответственности за выезд на встречную полосу в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Нарушение выявлено благодаря неравнодушному тюменцу, разместившему видео в социальных сетях. Автомобиль Toyota Camry ехал "против шерсти" по дороге с односторонним движением на ул. Народной.

Нарушитель заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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