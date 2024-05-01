Житель Нефтеюганска ехал против движения по односторонней улице в Тюмени
Происшествия, 14:29 27 мая 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
37-летний житель Нефтеюганска привлечен к административной ответственности за выезд на встречную полосу в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Нарушение выявлено благодаря неравнодушному тюменцу, разместившему видео в социальных сетях. Автомобиль Toyota Camry ехал "против шерсти" по дороге с односторонним движением на ул. Народной.
Нарушитель заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.