Причину пожара на улице Заимка-Волга выясняют в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Огнеборцы устанавливают причину пожара на ул. Заимка-Волга в Тюмени.

“В шестом часу вечера 29 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. В настоящее время он ликвидирован на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет”, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На место происшествия привлекались 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано шесть единиц техники.

Причина пожара устанавливается.