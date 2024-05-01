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Причину пожара на улице Заимка-Волга выясняют в Тюмени

Происшествия, 18:31 29 мая 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Огнеборцы устанавливают причину пожара на ул. Заимка-Волга в Тюмени.

“В шестом часу вечера 29 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. В настоящее время он ликвидирован на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет”, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На место происшествия привлекались 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано шесть единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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