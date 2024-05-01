Причину пожара на улице Заимка-Волга выясняют в Тюмени
Происшествия, 18:31 29 мая 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Огнеборцы устанавливают причину пожара на ул. Заимка-Волга в Тюмени.
“В шестом часу вечера 29 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. В настоящее время он ликвидирован на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет”, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
На место происшествия привлекались 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано шесть единиц техники.
Причина пожара устанавливается.