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Александр Моор подвёл итоги работы филиала фонда "Защитники Отечества" за год

Губернатор, 11:41 01 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более шести тысяч человек обратились за услугами в филиал фонда "Защитники Отечества", который был открыт в Тюмени 1 июня 2023 года по поручению президента России.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Перед нами была поставлена задача - персональное, адресное сопровождение каждого ветерана, каждого участника СВО, каждой семьи погибшего воина", - напомнил глава региона.

В основном земляки спрашивали о мерах социальной поддержки, денежных выплатах и получении удостоверения ветерана боевых действий. На подавляющее большинство вопросов уже даны ответы, остальные в работе. Социальные координаторы фонда действуют во всех муниципалитетах региона.

Источник: Telegram-канал Александра Моора

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