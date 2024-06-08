Программа "Азбука предпринимателя" поможет тюменцам сформировать и оценить прибыль стартапа
Бесплатная образовательная программа "Азбука предпринимателя" стартует в Тюмени с 24 июня и рассчитана на пять дней. Тренинг пройдет в онлайн-формате, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.
Обучение поможет развить практические навыки поиска и оценки прибыльности идеи, а также протестировать и доработать бизнес-идею. По итогам прохождения программы участники смогут: сформировать бизнес-идею, оценить ее прибыльность, разработать маркетинговый план и получите рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса.
Тюменцы также узнают о действующих мерах государственной поддержки. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.
Уточнить детали обучения и участия в тренинге можно по телефону: 8 (3452) 499-944 доб. 401.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".