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Экспертизу тобольского Гостиного двора проведут за счет региональных средств

Экономика, 12:36 10 июня 2024

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Государственную историко-культурную экспертизу проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Гостиный двор новый" в Тобольске, по ул. Базарная площадь, 11 проведут за счет региональных средств. Контракт заключен, сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Срок исполнения контракта — конец июня 2024 г., после чего документация вместе с результатами экспертизы будет направлена для согласования в комитет.

"В прошлом году дополнен предмет охраны памятника — в процессе исследования объекта при проектировании выявлены ранее не описанные особенности памятника, которые необходимо сохранить при реставрации", - отметили в ведомстве.

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# Базарная площадь , Гостиный двор

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