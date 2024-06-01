Тюменскому предпринимателю помогли с подключением объектов туркомплекса к инженерным сетям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подключить объекты туристического комплекса "Сны леса" к инженерным сетям гендиректору Евгении Колосовой помогли в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Вторая очередь проекта по строительству семи домиков-бань площадью 100 кв. метров запущена в мае 2024 г., сообщает агентство.

Глэмпинг "Сны леса" в живописном сосновом бору, вблизи от Тюмени, стал излюбленным местом отдыха тюменцев и гостей региона. Прогулки по лесу, знакомство с канадскими черными белками, веревочный парк, баня, катание на снегоболотоходах— здесь каждый найдет занятие по душе.

По выходным проходят детские-мастер-классы, показы фильмов под открытым небом, музыкальные вечера. Ежегодный летний якорный фестиваль песен под гитару "Трели" состоится 15 июня.