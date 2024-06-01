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Тюменскому предпринимателю помогли с подключением объектов туркомплекса к инженерным сетям

Экономика, 13:42 10 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подключить объекты туристического комплекса "Сны леса" к инженерным сетям гендиректору Евгении Колосовой помогли в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Вторая очередь проекта по строительству семи домиков-бань площадью 100 кв. метров запущена в мае 2024 г., сообщает агентство.

Глэмпинг "Сны леса" в живописном сосновом бору, вблизи от Тюмени, стал излюбленным местом отдыха тюменцев и гостей региона. Прогулки по лесу, знакомство с канадскими черными белками, веревочный парк, баня, катание на снегоболотоходах— здесь каждый найдет занятие по душе.

По выходным проходят детские-мастер-классы, показы фильмов под открытым небом, музыкальные вечера. Ежегодный летний якорный фестиваль песен под гитару "Трели" состоится 15 июня.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , туризм

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