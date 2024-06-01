Около 50 спортсменов выступят на региональном чемпионате по мотокроссу

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по мотоциклетному спорту пройдет на базе спортивной школы "Старт XXI век" в Тюмени 12 июня. Участников ожидают заезды в трех классах – "250 см2", "500 см2" и "Открытый", сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Заявки на участие в нашем традиционном турнире подали около 50 спортсменов от 15 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Тюменского района. Пока неизвестно, приедут ли мотоциклисты из Ишима и Заводоуковска, но обычно они не пропускают наши состязания. Это все те территории нашей области, где мотоциклетный спорт развивается. Конечно же, мы всегда рады видеть гостей из других регионов", - сказал президент региональной федерации мотоциклетного спорта Андрей Утусиков.

Даты регионального старта сместились с апреля, и в этом году они посвящены Дню России. Несмотря на это, по результатам они пересмотрят списки сборной региона, а предстоящие состязания в любом случае являются рейтинговыми – спортсмены выполнят и повысят свои спортивные разряды.

Отметим, что сборная Тюменской области уже сформирована и спортсмены успели выступить на окружном чемпионате в мае. Там они стали бронзовыми призерами. Тюменцы получили право выступить на чемпионате России в Татарстане.