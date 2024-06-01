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Два лесных пожара на 13,8 га потушили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 17:25 15 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара на 13,8 га потушили в Тюменской области за сутки. Действующих пожаров в лесах нет, сообщает департамент лесного комплекса.

Во всех зонах авиапатрулирования на ближайшие трое суток установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах в течение всего пожароопасного сезона, а также напоминают о запрете на посещение лесов в период действия особого противопожарного режима.

При обнаружении природного пожара нужно сообщить по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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