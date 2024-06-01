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10 километров региональных дорог отремонтируют в Сладковском районе за год

Экономика, 10:57 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 км региональных дорог отремонтируют в Сладковском районе за год. Дорожные строители уже обновляют участок на трассе Сладково – Лопазное – Новоказанка – граница Республики Казахстан.

Об этом рассказал глава Сладковского района Александр Иванов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

"В 2024 году будет обновлен участок между селами Сладково и Лопазное. На сегодняшний день завозится материал, идет фрезерование старого дорожного полотна и укладка первых слоев асфальтобетона. Также до августа закончится ремонт участка между деревнями Гуляй Поле и Новоказанкой. По завершении работ, начнется ремонт трассы между Никулино и Сладково. В нормативное состояние будет приведено три километра дороги", - уточнил глава района.

Также ежегодно в населенных пунктах ежегодно ремонтируют около 1 км муниципальных дорог. В этом году отремонтируют дороги по ул. Зеленой в с. Никулино, ул. Клубную в д. Новоандреевке и ул. Садовая в с. Лопазном.

Оксана Корнеенкова

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# ремонт дорог , Сладковский район

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