Светлана Иванова вручила знак "За заслуги перед городом Тюменью" бессменному директору аккумуляторного завода

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" председатель гордумы Светлана Иванова вручила директору аккумуляторного завода Александру Корелякову, возглавляющему предприятие без малого 40 лет.

Торжественное мероприятие прошло в стенах завода 21 июня и было приурочено к выпуску 85-миллионной аккумуляторной батареи. В честь этого события на предприятии собрались представители администрации Тюмени, депутаты городской и областной дум.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Светлана Иванова напомнила собравшимся, что сегодня выпускаемая заводом продукция хорошо известна не только за проделами Тюменской области и во всей стране, но также и за рубежом.

"Под вашим руководством, Александр Васильевич, предприятие добросовестно работает уже не один десяток лет и по праву считается гордостью нашего города", - обратилась председатель Тюменской гордумы к директору завода.

Отметим, что общий стаж работы Александра Корелякова в машиностроительной отрасли составляет более 50 лет, а Тюменский аккумуляторный завод он возглавляет с 1987 года.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Первым в России завод начал работать по полному циклу производства, начиная с переработки отработанных батарей, производства свинца и других комплектующих до выпуска готовой продукции.

Сегодня номенклатура выпускаемой продукции составляет более 400 видов аккумуляторов для автомобилей, автобусов, тракторов для тяжёлой гусеничной техники, мотоциклетной и железнодорожной техники, узлов связи и газоперекачивающих установок.

Поставки продукции осуществляются в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию и Казахстан, в крупных городах России и ближнего зарубежья организована сеть из 70 официальных торговых представительств по продаже продукции предприятия.

Напомним, что ходатайство о поощрении Александра Корелякова нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" было направлено коллективом предприятия за высокие достижения в социально-экономическом развитии города.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Вручение должно было состояться 27 июня на очередном заседании городской думы, но такое знаковое событие, как выпуск юбилейной аккумуляторной батареи заставило нас пересмотреть это решение и вручить эту высокую награду сегодня", - добавила Светлана Иванова.

Николай Ступников