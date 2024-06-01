Светлана Иванова вручила знак "За заслуги перед городом Тюменью" бессменному директору аккумуляторного завода
Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" председатель гордумы Светлана Иванова вручила директору аккумуляторного завода Александру Корелякову, возглавляющему предприятие без малого 40 лет.
Торжественное мероприятие прошло в стенах завода 21 июня и было приурочено к выпуску 85-миллионной аккумуляторной батареи. В честь этого события на предприятии собрались представители администрации Тюмени, депутаты городской и областной дум.
Светлана Иванова напомнила собравшимся, что сегодня выпускаемая заводом продукция хорошо известна не только за проделами Тюменской области и во всей стране, но также и за рубежом.
"Под вашим руководством, Александр Васильевич, предприятие добросовестно работает уже не один десяток лет и по праву считается гордостью нашего города", - обратилась председатель Тюменской гордумы к директору завода.
Отметим, что общий стаж работы Александра Корелякова в машиностроительной отрасли составляет более 50 лет, а Тюменский аккумуляторный завод он возглавляет с 1987 года.
Первым в России завод начал работать по полному циклу производства, начиная с переработки отработанных батарей, производства свинца и других комплектующих до выпуска готовой продукции.
Сегодня номенклатура выпускаемой продукции составляет более 400 видов аккумуляторов для автомобилей, автобусов, тракторов для тяжёлой гусеничной техники, мотоциклетной и железнодорожной техники, узлов связи и газоперекачивающих установок.
Поставки продукции осуществляются в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию и Казахстан, в крупных городах России и ближнего зарубежья организована сеть из 70 официальных торговых представительств по продаже продукции предприятия.
Напомним, что ходатайство о поощрении Александра Корелякова нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" было направлено коллективом предприятия за высокие достижения в социально-экономическом развитии города.
"Вручение должно было состояться 27 июня на очередном заседании городской думы, но такое знаковое событие, как выпуск юбилейной аккумуляторной батареи заставило нас пересмотреть это решение и вручить эту высокую награду сегодня", - добавила Светлана Иванова.
Николай Ступников