Тюменец завоевал бронзу на чемпионате России по пляжному самбо

| Фото: Всероссийская Федерация Самбо Тюменская область | Фото: Всероссийская Федерация Самбо Тюменская область

Тюменский спортсмен Даниил Фатхулин завоевал бронзу на чемпионате России по пляжному самбо, которые состоялись в Верхней Пышме. Участие в баталиях принимали 168 спортсменов старше 18 лет из 19 субъектов страны. Тюменскую область представили восемь сильнейших самбистов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Даниил Фатхулин завоевал бронзовую награду в весовой категории свыше 88 кг. Тренирует спортсмена Александр Николаев.

"Совсем недавно он получил звание мастера спорта, Даниил учащийся ТВВИКУ и уже давно в сборной Тюменской области", - отметила замдиректора областного центра самбо "Победа" Александра Жевнерова.

Отметим, что правила пляжного самбо отличаются от тех, которые диктуются в классическом виде борьбы. Поединок длится три минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не совершит движение, которому судья дает оценку.

Кроме того, отличается экипировка участников. Курточка должна быть строго белого цвета. Отличают соперников по красному или синему поясу, шортам и суппорту, а девушки надевают под форму купальник.

"У нас уже появились первые заслуженные мастера, которые получили высшее спортивное звание именно за пляжное самбо", - рассказала исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева.