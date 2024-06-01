Ольга Швецова: ярмарка трудоустройства – день возможности для граждан найти достойную работу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская ярмарка трудоустройства – это день возможности для граждан найти достойную работу. Об этом заявила председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома отделения партии "Единая Россия" Ольга Швецова на открытии федерального этапа ярмарки трудоустройства в СК "Центральный" в Тюмени 28 июня.

"Такие ярмарки проводятся традиционно в нашем регионе и главное, что они проходят не только в его административном центре – городе Тюмени, но и во всех муниципальных образованиях. Мы видим, как меняется образ службы занятости сегодня. Эти организации открыты для населения и предоставляют максимальное количество возможностей для того, чтобы люди нашли хорошую работу и у них была достойная оплата труда", - подчеркнула депутат.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она отметила ключевую роль департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также Центра занятости в создании удобного для соискателей формата. Любой желающий может прийти на ярмарку трудоустройства, чтобы пообщаться с потенциальными работодателями, узнать больше о вакансиях, условиях работы и даже повысить квалификацию на профориентационных мероприятиях.

Отметим, 300 работодателей представляют 5,5 тыс. вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 28 июня. Мероприятие проходит на 24 площадках региона до 15 часов. В Тюмени она работает на площадке СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60), в Тобольске - в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (мкр-н 7, стр. 30), в Ишиме - в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 1).

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Оксана Корнеенкова