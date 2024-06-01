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Перспективы развития российской экономики обсудили на очередных Губернаторских чтениях

Губернатор, 22:35 28 июня 2024

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

С докладом "Российская экономика: барьеры и перспективы развития" на очередных Губернаторских чтениях выступил кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ Андрей Клепач.

Тюменская область – промышленный лидер, однако торможение развития топливно-энергетического комплекса в целом угрожает ослаблением и позиций региона, отметил он. Поэтому важно создавать новые драйверы роста. По мнению докладчика, опережающее развитие глубинных российских регионов, частности, поворот в Сибирь, открывает большие перспективы для экономического роста нашей страны.

Модернизация транспортной инфраструктуры в России и создание новых коридоров на Восток даст новые возможности для развития Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор.

"Каждый раз, когда наша страна поворачивала в Сибирь, это было выгодно для Тюмени. Так было четыреста лет назад, когда был основан наш город. То же самое происходило во второй половине ХХ века, когда осваивалась Западная Сибирь. И если в очередной раз такая стратегия будет реализована – мы снова готовы стать пионерами. Для нас открываются новые большие возможности", – подчеркнул губернатор.

Еще одно важное направление развития региона – превращение Тюмени в инжиниринговый центр разработки новых импортозамещающих инновационных технологий для нефтегазового комплекса, сказал Александр Моор. Кроме того, благодаря партнерству с компанией СИБУР, у нашего региона хорошие позиции для дальнейшего увеличения объемов переработки газа.

Сегодня все регионы конкурируют в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для экономики, отметил губернатор.

"Это подтверждает правильность нашей стратегии, направленной на развитие вузов и создание в Тюмени современного межуниверситетского кампуса. Тюменская область должна стать привлекательной для талантливых молодых людей из других регионов, которые создадут здесь семьи, откроют бизнес и будут трудиться на благо страны", – убежден Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Губернаторские чтения

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