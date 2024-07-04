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33 скакунов не дали вывезти в Казахстан тюменские таможенники

Происшествия, 11:21 04 июля 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Незаконный вывоз из России 33 лошадей пресекли сотрудники мобильной группы Тюменской таможни. Скакуны башкирской породы следовали из Республики Башкортостан в Казахстан.

В документах на перевозку животных была указана не та машина, которая перевозила лошадей. На основании этого ветеринарный сертификат был признан недействительным.

Нарушение удалось предотвратить благодаря взаимодействию Тюменской таможни с сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ.

Живой груз возвращён для оформления соответствующих документов.

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# Тюменская таможня

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