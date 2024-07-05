В тобольском аэропорту Ремезов пассажиропоток вырос на 37 % за полгода

пресс-служба Тобольского аэропорта Ремезов пресс-служба Тобольского аэропорта Ремезов

На 37 % вырос пассажиропоток в аэропорту Ремезов Тобольска по итогам первого полугодия 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорт обслужил почти 30 тыс. пассажиров.

Самыми популярными направлениями стали: Москва, Омск и Нижнекамск. В пятерку востребованных также вошли Казань и Новосибирск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Полеты из аэропорта Ремезов выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Маршрутная сеть насчитывает 11 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Омск, Самара, Уфа, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Напомним, аэропорт Тобольска Ремезов построен нефтегазохимической компанией СИБУР при участии Тюменской области в рекордно короткие сроки – два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2024 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим малым аэропортом страны.