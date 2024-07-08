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В Тюменской области требуются 304 спортивных инструктора

Экономика, 13:57 08 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

304 спортивных инструктора требуются в Тюменской области. Столько вакансий открыли школы, спортивные и другие учреждения. Средний размер предлагаемой зарплаты начинается от 22 тыс. рублей и зависит от стажа, опыта работы.

Также по данным регионального кадрового центра "Работа России", работодатели заявили 15 рабочих мест с доходом от 22 тыс. до 40 тыс. рублей.

В сборной Тюменской области открыты шесть вакансий для спортсменов. Примут соискателей уровня не ниже кандидата в мастера спорта России по следующим видам спорта: биатлон, лыжные гонки, в том числе и в спорте слепых. А также легкая атлетика, велосипедный спорт, плавание, гребной слалом, скалолазание, настольный теннис, тяжелая атлетика, бокс и по другим видам. У претендента должно быть образование не ниже основного общего и подготовка по программам спортивной подготовки. Доход от 22 тыс. до 129 тыс. рублей.

Также открыты четыре вакансии для хореографов с зарплатой 25 тыс. рублей. И одно предложение для тренера-преподавателя по спорту, предлагаемый доход 44 тыс. рублей.

Отметим. Всего в региональной базе вакансий 28 тыс. 455 предложений о работе.

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# вакансии , спортсмены , тренеры

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