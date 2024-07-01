На индустриальной площадке БСИ-1 в Тобольске построят новый водопровод

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Новый водопровод с пожарными гидрантами построят на индустриальной площадке БСИ-1 в Тобольске в рамках договора между СУЭНКО и администрацией города. Новые сети увеличат перспективы развития 10 городских предприятий и открытия новых производств.

Участок водопроводной сети диаметром 110 мм и общей протяженностью 7,3 км прокладывается методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет значительно сократить время производства работ. При проектировании и строительстве трубопровода учтены все нормы пожарной безопасности. В частности, будут построены 19 водопроводных колодцев и семь пожарных гидрантов, которые обеспечат пожарную безопасность на всей территории.

На сегодняшний день существующая водопроводная сеть на производственной площадке имеет значительный износ и не обеспечивает надежную подачу воды расположенным на ее территории предприятиям. С вводом в эксплуатацию нового трубопровода у них появится возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения.

После завершения монтажных работ на индустриальной площадке БСИ-1 подрядная организация СУЭНКО приступит к прокладке трубопровода вдоль проспекта Дзираева с врезкой в действующую сеть в районе Соколовского водозабора. Работы планируется завершить до конца августа 2024 года, а уже в сентябре благоустройство участков восстановят в полном объеме.