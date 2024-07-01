Шесть кафе в Тюменской области использовали мясо неизвестного происхождения

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мясо неизвестного происхождения использовали для приготовления блюд шесть кафе в Тюменской области. В их числе шашлычные и суши бар. Нарушения выявлены в ходе мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в системе "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Тюменской области установлено, что шашлычная "Шашлык здесь" и "кафе hayat cafe" не имеют ветеринарных сопроводительных документов на баранину и говядину. "Шашлычная 172" - на рыбу, говядину, баранину, кафе "Astanafood" - говядину и конину, "Суши love" - на всю продукцию, а кафе "Гренкабар" не зарегистрировано в ФГИС ВетИС "Цербер" и "Меркурий"", - уточнили в ведомстве.

Это говорит о том, что предприятия закупают мясо без документов, которые бы подтвердили его безопасность. Продукция из него может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Предприниматели получили предостережения. Кроме того, информацию о нарушениях специалисты отправили в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.