Новые подходы к работе межрегиональных координационных советов рассмотрели единороссы

t.me/er_molnia t.me/er_molnia

Новые подходы к работе Межрегиональных координационных советов (МКС) формирует партия "Единая Россия". Данный институт должен стать полноценной структурной единицей партии в пределах каждого федерального округа, помогать региональным отделениям в проведении избирательных кампаний, формировании кадрового резерва, считает врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Встреча прошла с руководителями всех восьми МКС.

"Нам предстоит усилить структуру межрегиональных координационных советов. В том числе, с точки зрения взаимодействия, в первую очередь, с первичными отделениями "Единой России". МКС должны нести ответственность за их работу, помогать в ее организации. Это самое близкое к людям партийное звено. Наша совместная работа должна быть направлена на то, чтобы каждый человек независимо от того, живет он в столице, большом городе или самом дальнем селе, видел, что его жизнь меняется в лучшую сторону", - подчеркнул Владимир Якушев.