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Новые подходы к работе межрегиональных координационных советов рассмотрели единороссы

Политика, 11:32 13 июля 2024

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Новые подходы к работе Межрегиональных координационных советов (МКС) формирует партия "Единая Россия". Данный институт должен стать полноценной структурной единицей партии в пределах каждого федерального округа, помогать региональным отделениям в проведении избирательных кампаний, формировании кадрового резерва, считает врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Встреча прошла с руководителями всех восьми МКС.

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"Нам предстоит усилить структуру межрегиональных координационных советов. В том числе, с точки зрения взаимодействия, в первую очередь, с первичными отделениями "Единой России". МКС должны нести ответственность за их работу, помогать в ее организации. Это самое близкое к людям партийное звено. Наша совместная работа должна быть направлена на то, чтобы каждый человек независимо от того, живет он в столице, большом городе или самом дальнем селе, видел, что его жизнь меняется в лучшую сторону", - подчеркнул Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , Единая Россия , партия , партия Единая Россия

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