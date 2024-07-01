В УФО ввели 4,8 млн квадратных метров жилья за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4,8 кв. м жилья построили в регионах Уральского федерального округа за шесть месяцев. Строительство идет с опережением на 12,3 % показателей прошлого года, сообщает полпредство.

"Объём строительства многоквартирного жилья в УФО уже превысил 11,6 миллиона квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается", – подчеркнул полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Он отметил, что благодаря решению о продлении доступной семейной ипотеки, которое принял президент России, в первую очередь будут улучшаться жилищные условия семьей с детьми.

99,6 % площадей новостроек в округе строится по проектному финансированию с использованием счетов эскроу.

За полгода в Тюменской области девелоперы ввели 1 млн 362,6 тыс. кв. м жилья. Это второй результат по УФО. Больше только в Свердловской области – 1,7 млн кв. м. В Челябинской области ввели 1 млн кв. м, Югре – 435 тыс. кв. м, Кургане – 194 тыс. кв. м, на Ямале – 181 тыс. кв. м.