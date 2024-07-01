  • 22 июля 202422.07.2024понедельник
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-западный

Макет беспилотного грузового летательного аппарата представят на форуме нефтяников в Тюмени

Экономика, 09:10 22 июля 2024

t.me/oilgasforum_TNF

Макет беспилотного грузового летательного аппарата (БПЛА) грузоподъемностью 30 кг и 500 кг от компании "‎Летающие грузовики" представят на TNF EXPO 16-19 сентября.

По информации организаторов форума, активная разработка месторождений в труднодоступных и удаленных территориях делает БПЛА все более актуальным решением. Эти аппараты предназначены для оперативной и надежной доставки грузов на большие расстояния, где наземный транспорт неэффективен, а вертолеты неэкономичны.

Беспилотники оптимизируют логистику, снижают риски для персонала, работают в разных климатических условиях и обладают высокой точностью транспортировки грузов, улучшая общую производительность компаний.

"Мы сможем обеспечить срочную доставку в любое время года, независимо от ситуации на земле, заменяя экономически неэффективные грузовые вертолеты", — отметил основатель "‎Летающие грузовики" Антон Блик.

О других участниках TNF EXPO можно будет узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТНФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 22.07.2024Тюменский опыт капремонта представили федеральным экспертам
10:16 22.07.2024Паспорт нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" подготовят к началу августа
09:10 22.07.2024Макет беспилотного грузового летательного аппарата представят на форуме нефтяников в Тюмени
18:02 20.07.2024IT-сервис и маркетинг стали самыми динамично развивающимися услугами в Тюменской области