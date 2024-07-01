Макет беспилотного грузового летательного аппарата представят на форуме нефтяников в Тюмени

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Макет беспилотного грузового летательного аппарата (БПЛА) грузоподъемностью 30 кг и 500 кг от компании "‎Летающие грузовики" представят на TNF EXPO 16-19 сентября.

По информации организаторов форума, активная разработка месторождений в труднодоступных и удаленных территориях делает БПЛА все более актуальным решением. Эти аппараты предназначены для оперативной и надежной доставки грузов на большие расстояния, где наземный транспорт неэффективен, а вертолеты неэкономичны.

Беспилотники оптимизируют логистику, снижают риски для персонала, работают в разных климатических условиях и обладают высокой точностью транспортировки грузов, улучшая общую производительность компаний.

"Мы сможем обеспечить срочную доставку в любое время года, независимо от ситуации на земле, заменяя экономически неэффективные грузовые вертолеты", — отметил основатель "‎Летающие грузовики" Антон Блик.

О других участниках TNF EXPO можно будет узнать по ссылке.