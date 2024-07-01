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Тюменский стартап планирует масштабное продвижение на российском рынке

Экономика, 18:09 22 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский IT-стартап "Slider" планирует к 2025 году занять не менее 10 % доли российского рынка среди продуктов по автоматизации бизнес-процессов.

В портфеле компании три продукта, два из которых разработаны на базе искусственного интеллекта: Slider AI и Slider Automation, помогающие создавать презентационные материалы в несколько раз быстрее человека.

Также в списке продуктов компании ПО для автоматизации создания бизнес-диаграмм, графиков и отчётных презентаций, которое позволяет существенно сократить время сотрудников на подготовку отчётов.

"По данным статистики в Тюменской области более тысячи компаний осуществляют деятельность в области информации и связи, это три процента предприятий в регионе. Из них 1801 имеют аккредитацию Минцифры России. Более 230 программных продуктов, разработанных в Тюменской области, представлены в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Отметим, что компания занимается разработкой искусственного интеллекта для создания презентаций, который автоматически создаёт дизайн презентации за человека, а также других IТ-продуктов, автоматизирующих отчётную работу сотрудников.

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