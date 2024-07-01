Тюменец перепутал емкости с горячей и холодной водой и облился кипятком

| Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи

Моясь в бане, мужчина перепутал емкости с горячей и холодной водой и облил шею и грудь кипятком. На помощь пострадавшему пришли тюменские медики.

“Первое его действие – тут же плеснуть на область ожога ковш с холодной водой – было правильным. Охлаждение уменьшило боль, но затем на помощь пришли родственники и допустили типичную ошибку, обмазав ожоговые раны маслом и яичным желтком. Такие народные способы оказания первой помощи могут только навредить: нанесенные средства создают на поверхности кожи пленку, которая препятствует охлаждению и приводит к еще более глубокому поражению тканей, а также есть риск занести инфекцию в рану, что ухудшит результаты дальнейшего лечения”, – сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи приняла все меры для облегчения состояния пострадавшего и устранения ожогового шока. Медики провели обезболивание, нанесли с охлаждающим эффектом противоожоговые повязки. После оказанной помощи 47-летнего пациента доставили в больницу.

Медики напоминают, что самый эффективный способ помочь ошпарившемуся человеку до прибытия скорой, – охлаждение водой. Это можно сделать, поместив обожженное место под струю прохладной воды или в емкость с водой. При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс. Для этого нужно намочить ткань в прохладной воде и полностью закрыть обожженный участок, с захватом здоровых тканей не менее пяти сантиметров. По мере нагревания ткань снимать не нужно, необходимо лить воду сверху.

При ожоге нельзя использовать народные способы оказания помощи: наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло, яичный желток, отвар трав, спирт, соду, зубную пасту, муку и прочее. Также запрещается снимать прилипшую к коже одежду, самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.

Всего за минувшие выходные, с 20 по 21 июля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 197 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 579 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 570 пациентов.

За это время с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 524 вызова. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и так далее. Врачи оперативного отдела проконсультировали 67 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.