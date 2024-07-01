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В Уватском районе благоустройство у новой школы начнется в августе

Экономика, 18:42 24 июля 2024

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Работы по кладке внутренних и наружных стен, подведению водо- и теплоснабжения на строящейся школе в Першино выполнены на 90 %. Строители приступают к заливке пола, написал глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своих аккаунтах в соцсетях.

"Продолжается работа по устройству инженерных сетей. В августе подрядчик планирует приступить к благоустройству прилегающей территории. Возведение школы, рассчитанной на 60 учебных мест, идет по плану. Образовательное учреждение строится в рамках программы "Развитие образования и науки", - рассказал он.

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Новая школа откроет двери в июле 2025 года.

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# строительство школ , Уватский район

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