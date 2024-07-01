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Три человека пострадали в ДТП на трассе под Тобольском

Происшествия, 12:27 25 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в ДТП на 215 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском 24 июля.

Происшествие спровоцировал 21-летний водитель автомобиля Lada. Молодой человек без водительских прав съехал в кювет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В ДТП пострадали 18-летние парень, девушка и сам водитель. Пассажир получил перелом позвоночника, его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняют.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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