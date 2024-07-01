Уватские предприниматели готовы инвестировать в новые проекты

t.me/VI_Elizarov t.me/VI_Elizarov

Предприниматели Уватского района представили пять инициатив на очередном заседании рабочей группы по улучшению инвестиционного климата и сопровождению инвестпроектов. Это строительство производственной базы, размещение нестационарного торгового объекта для продажи продовольственных товаров в микрорайоне Мишино в Увате, реконструкция здания для размещения торгового центра в Туртасе и строительство торгового комплекса в Увате.

Об этом сообщил глава муниципального образования Вячеслва елизаров в своих аккаунтах в соцсетях.

"Предприниматели выразили потребность в финансировании, предоставлении земельных участков, а также в решении вопросов по подключению к электрическим сетям, газоснабжению и водоотведению. Администрация оказывает разностороннюю поддержку бизнесу, в том числе подбор и предоставление земельного участка и имущества, организация встреч с представителями ресурсоснабжающих предприятий. Также мы координируем сотрудничество с Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", где бизнесмены могут получить финансирование", - рассказал он.

В Уватском районе еженедельно будут проводить предпринимательский час. Каждую среду с 11 до 12 часов любой инвестор, предприниматель, самозанятый или только планирующий начать свое дело, может обратиться с предложением, проблемой к заместителю главы, инвестиционному уполномоченному в районе Эриху Элбакяну. Предварительно записываться на прием не нужно.