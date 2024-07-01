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Согласован сигнальный экземпляр бюллетеня дополнительных выборов депутата Тюменской облдумы

Политика, 15:40 29 июля 2024

Игорь Халин в Telegram | Фото: Игорь Халин в Telegram

99 тыс. 497 экземпляров избирательного бюллетеня на дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы по Муравленковскому одномандатному избирательному округу отпечатают в Тюмени.

Как сообщили глава регионального Избиркома Игорь Халин, сигнальный экземпляр тщательно сверили с имеющимся образцом, визуально проверили степени его защиты и завизировали.

87 тыс. 133 бюллетеня будут предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Голосование на дополнительных выборах депутата Тюменской облдумы седьмого созыва будет проводиться на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 6, 7 и 8 сентября.

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