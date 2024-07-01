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В Тюменской области в 15,1 % новых ЖК есть собственные пешеходные улицы

Экономика, 12:53 30 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 15,1 % новых жилых комплексах Тюменской области есть собственные пешеходные улицы. По этому показателю регион занимает седьмое место по России.

Больше таких элементов инфраструктуры современных жилых комплексов в Татарстане – 15,7 %, в Свердловской области – 16 %, подсчитали эксперты Единого ресурса застройщиков.

Лидеры жилищного строительства - Краснодарский край и Москва - занимают четвертое и третье места с результатами 17,8 % и 20,8 %, соотвественно. Больше всего пешеходных улиц внутри жилых комплексов в Кемеровской области – 21,7 %.

Оксана Корнеенкова

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# строительство жилья

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