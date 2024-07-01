Тюменский завод ЖБИ-3 приобрел мощный бульдозер при господдержке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод ЖБИ-3 приобрел мощный бульдозер "Четра" при поддержке Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Как участник кластера предприятие получило субсидию от Минпромторга РФ в размере 1,5 млн рублей – 10 % от общей стоимости.

"Трактор обошелся в 15 миллионов рублей, из них 1,5 миллиона субсидировано. Он будет участвовать в производстве железобетонных конструкций для транспортировки инертных материалов: песок, цемент, щебень. Бульдозер работает практически круглосуточно. Передний отвал у него в два раза больше, чем были у нас трактора, поэтому производительность увеличится дважды", - рассказал в интервью "Тюменской линии" генеральный директор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев.

Бульдозеры "Четра" производят в Чебоксарах более 20 лет. По словам управляющего ГК "Техника", официального представителя концерна "Тракторные заводы "Четра"" по УФО Сергея Богданова, данные трактора пользуются спросом за границей, работают в ЮАР, Аргентине. Нефтяники и газовики эксплуатируют их в Арктике. Завод ЖБИ-3 приобрел технику последней модификации.

"Произошло импортозамещение. На сегодняшний день тяжелая техника у "Четры" - бульдозера 70 тонн и трубоукладчики 108 тонн – аналогов в России больше нет. Все компании, кто связан со строительством жилья, дорожным строительством, работают на этих бульдозерах. В Тюменскую область с начала года поставлено девять единиц", - уточнил Сергей Богданов.

Оперативно найти продавца техники для производителей помогла региональная компания "ТАЛК". Инструменты поддержки позволили приобрести тюменскому заводу новый бульдозер на льготной основе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В течение дня принимаем решение по заявке, по финансированию вопрос решается за неделю. Компании могут рассчитывать на субсидии Минпромторга, также есть программы региональные. Сейчас как раз прорабатывается программа по предоставлению клиентам сниженной процентной ставки. Есть программа, по которой мы можем компенсировать авансовый платеж до 50 процентов", - пояснил руководитель реализации коммерческих проектов АО "ТАЛК" Александр Хорошев.

Приобретение техники для завода – ведущего производителя свай, железобетонных конструкций для всей Тюменской области – первый пример Строительно-индустриального кластера производственной цепочки на условиях субконтракта.

"На сегодня в кластере помимо двух сложных производственных цепочек, начинают образовываться субконтрактционные цепочки. Когда между участниками кластера возникают не производственные, а торговые связи. Это дает экономический эффект для всех участников. Эта цепочка первая, но не последняя", - заверила генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

В кластере оказывают всестороннюю поддержку по проектированию производственных и субконтрактационных цепочек. На сегодня 30 компаний уже вошли в ассоциацию, еще около 150 заявок находятся в работе.

Анжела Лебедева