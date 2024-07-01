Тюменский завод медоборудования превратят в креативный кластер "Кузница"

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника"

Концепцию крупнейшего креативного кластера в одном из цехов бывшего завода медоборудования в Тюмени разработают создатели московского дизайн-завода "Флакон". Новое пространство решено назвать "Кузницей".

Территорию будущего кластера посетил директор по регионам "Флакона", управляющий дизайн-резиденциями Михаил Егошин. Вместе с командой он более 13 лет специализируется на ревитализации промышленных территорий и создании креативных пространств.

"Наша задача — создать в городе новое классное место притяжения, переосмыслив старые квадратные метры. С "Кузницей" у разных поколений горожан связаны воспоминания, многие работали в этих цехах, а сейчас мы планируем насытить старые стены актуальным содержанием, чтобы можно было встречаться с друзьями, пить кофе, работать и создавать продукт, но уже новый – креативный", - пояснил Михаил Егошин.

"Кузница" станет одним из ключевых элементов инфраструктуры жилого района "Республики 205", который застройщик строит с весны 2023 г. Проект предполагает переосмысление территории в 24 га. Вместо давно прекратившего работу предприятия здесь появится современная среднеэтажная проницаемая застройка, качественные общественные пространства, детский и медицинский центр, ресторанная улица.

"Мы всегда с большим уважением относились к истории места, на котором реализуем проект, и к локальной идентичности. В "Республике 205" мы сохраним сквер Корнеева, восстановим Аллею славы. Бывший цех мы мыслим как точку сборки, "сшивающую" ткань района, создающую возможности для творчества, свободного самовыражения, раскрытия талантов. Это пространство будет доступно всем желающим", - рассказал директор "Брусники" в Тюмени Виктор Корчагин.

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника"

Отметим, что за 13 лет команда "Флакон" разработала более 100 концепций общественных пространств и создала креативные резиденции в Сочи, Южно-Сахалинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Астане и других городах на месте пустующих заводов, заброшек и невостребованных объектов. Так, например появились арт-пространство "Доренберг" в Иркутске, "Арт-квадрат" в Уфе, "Органика" в Новосибирске.

Предполагается, что в "Кузнице" появится галерея, лекторий, книжный магазин-библиотека, кинобар и точки pop-up-ритейла. Перед цехом будет организована событийная площадь, на которой можно проводить фестивали, маркеты, гаражные распродажи, концерты, а зимой заливать каток, сообщает компания "Брусника".