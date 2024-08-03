На трассе Тюмень - Екатеринбург загорелись два грузовика

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Сообщение о пожаре грузового автомобиля "МАN" на открытой площадке по адресу: Тюменский район, 310-й км федеральной автодороги "Тюмень-Екатеринбург" поступило в двенадцатом часу ночи 2 августа 2024 г., сообщает региональное управление МЧС.

"Огонь быстро перешел на ещё один грузовой автомобиль, припаркованный рядом. Прибывшие на место вызова огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на общей площади 70 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет", - сказали огнеборцы.

Причина пожара устанавливается.