Строительство очистного коллектора в Тобольске завершится к концу года

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Строительство нового коллектора в тобольском левобережье продолжается согласно графику. Завершить работы подрядчик планирует в четвертом квартале 2024 года.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях. Оборудование соединит систему водоотведения левобережной части города с центральным коллектором и закроет растущую потребность жителей в услуге централизованного водоотведения. "Это обеспечит 100% очистку образующихся сточных вод", - подчеркнул глава города.

Проект реализуем в рамках концессионного соглашения с компанией СУЭНКО.