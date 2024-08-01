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Строительство очистного коллектора в Тобольске завершится к концу года

Экономика, 13:20 13 августа 2024

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Строительство нового коллектора в тобольском левобережье продолжается согласно графику. Завершить работы подрядчик планирует в четвертом квартале 2024 года.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях. Оборудование соединит систему водоотведения левобережной части города с центральным коллектором и закроет растущую потребность жителей в услуге централизованного водоотведения. "Это обеспечит 100% очистку образующихся сточных вод", - подчеркнул глава города.

Проект реализуем в рамках концессионного соглашения с компанией СУЭНКО.

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# водоотведение , коллектор

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