На форуме предпринимателей в Тюмени расскажут о новых формах банкротства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций пройдет на XII Международном форуме СУП в Тюмени 23 августа. Пленарная часть его начнется в 12 часов 30 минут и будет посвящена банкротству как институту эффективного восстановления бизнеса.

Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков во время пресс-конференции в ТРО "Опора России" 15 августа.

"Банкротство – прекращение деятельности предприятия, само слово звучит как какое-то страшное явление. Мы будем говорить о том, что раз так случилось, то это способ восстановить работу, найти новые пути продолжать бизнес", - отметил омбудсмен.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций пройдет в пятый раз за все время существования СУПа. На одной площадке около 40 представителей органов власти, контрольно-надзорных ведомств ответят на вопросы бизнесменов. Всего 3 тыс. предпринимателей из 40 регионов страны и зарубежья смогут получить консультации от тюменских экспертов.

Форум СУП проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Программа и спикеры представлены на сайте.

Анжела Лебедева