В Тюмени отремонтировали 15 дорог с колеями

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На 15 дорогах с колеями восстановили полотно в Тюмени. Ещё на 25 работы завершат до конца октября. Общая протяжённость отремонтированных дорог методом фрезерования составит почти 30 км, сообщает администрация города.

Еще одна причина ремонта - истек гарантийный срок службы полотна. На большинстве участков оно было уложено более шести лет назад.

Подрядные организации укладывают новый асфальт, ремонтируют тротуары, выправляют или меняют бордюрные камни. В завершение наносят дорожную разметку, а также выполняют понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды.

Отметим, что на 16 объектах дорожной инфраструктуры к работам приступят в сентябре: на эти цели правительство Тюменской области выделило 300 млн рублей.

Перечень дорог, где уже завершен ремонт или еще предстоит, размещен здесь.