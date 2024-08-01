Тюменские компании попали в число лучших экспортеров России

Зефир ООО ПК «Слада» | Фото: ИА "Тюменская линия" Зефир ООО ПК «Слада» | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре компании Тюменской области вошли в число лучших по итогам федерального конкурса "Лучшие экспортеры 2024 года". ЗАО "Тюменьмашзавод" заняло второе место в номинации "Прорыв года" и стало третьим в "Экспортере года в сфере машиностроения", сообщает региональный центр "Мой бизнес".

АО "Аминосиб" в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) — третье место, второе - в номинации "Новая география".

В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" третье место у ООО ПК "Слада". В числе лидеров также ООО "ОКЕЙЧ", генеральный директор Екатерина Истомина — признана второй в номинации "Лучшая женщина-экспортер".

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт".