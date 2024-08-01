  • 22 августа 202422.08.2024четверг
  • USD91,6862
    EUR101,9508
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменские компании попали в число лучших экспортеров России

Экономика, 11:49 22 августа 2024

ИА "Тюменская линия" Зефир ООО ПК «Слада» | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре компании Тюменской области вошли в число лучших по итогам федерального конкурса "Лучшие экспортеры 2024 года". ЗАО "Тюменьмашзавод" заняло второе место в номинации "Прорыв года" и стало третьим в "Экспортере года в сфере машиностроения", сообщает региональный центр "Мой бизнес".

АО "Аминосиб" в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) — третье место, второе - в номинации "Новая география".

В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" третье место у ООО ПК "Слада". В числе лидеров также ООО "ОКЕЙЧ", генеральный директор Екатерина Истомина — признана второй в номинации "Лучшая женщина-экспортер".

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Международная кооперация и экспорт , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:18 22.08.2024Тюменские земледельцы обмолотили 30 тыс. 324 гектара яровых и озимых культур
12:12 22.08.2024Для застройщиков Тюменской области вводят новые инструменты поддержки
11:49 22.08.2024Тюменские компании попали в число лучших экспортеров России
11:05 22.08.2024Фасадные ЦСП начал выпускать тюменский производитель стройматериалов на новом станке