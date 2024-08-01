Новые комбайны вышли на уборку урожая в Ишимском районе

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. га сельскохозяйственных культур убрали с полей земледельцы Ишимского района на 22 августа. Средняя урожайность - 25,4 ц/га.

По информации администрации муниципального образования, обильные дожди вносят коррективы в рабочий процесс. Это требует от аграриев гибкости и оперативности.

"Несмотря на погодные трудности, наши аграрии продолжают работать в полную силу, чтобы обеспечить качественную уборку. Для достижения высокого темпа работы аграрии дополнительно используют и новые зерноуборочные комбайны, приобретенные в этом году", - рассказали в администрации.

Всего в Тюменской области полеводы обмолотили 30 тыс. 324 га зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор зерна нового урожая - 37 тыс. 532 тонны.