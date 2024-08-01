Более 100 современных автобусов вышли на городские маршруты за минувшие два года

114 современных автобусов вышли на линию с 2023 года. 34 из них приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

С начала этого года новые машины поступили на городские и пригородные маршруты, обслуживающие садоводческие объединения.

"Первый год автобусы в процессе обкатки. Необходимо время, чтобы понять характер каждой машины, какие есть слабые места, на что следует обратить внимание, – поделился начальник автоколонны № 4 Роман Авраменко. – Можно сказать, что техника – как живой организм. Водителю тоже нужно время, чтобы привыкнуть, адаптироваться к автобусу. У нас в автоколонне их четыре. Они обслуживают дачные маршруты №№ 158 и 97. На сегодняшний день пробег каждого порядка 30-40 тысяч километров", - рассказал он.

Общая вместимость каждого такого автобуса рассчитана на 115 человек. Он имеет низкопольную конструкцию, что делает поездки более доступными для маломобильных людей, родителей с колясками. На машину идет расширенная гарантия - 2 года.

Водитель на маршруте № 158 Александр Миронов стал обладателем новенького автобуса в феврале 2024 года.

"На улице было еще достаточно прохладно, когда я начал на нем ездить, и показал он себя отлично: печки работали исправно. В летний сезон с жарой справлялась система кондиционирования. Конечно, работать на новом транспорте в разы приятней. Да и пассажиры рады поездкам на комфортабельной машине", - рассказал он.

Комфортность передвижения оценила тюменка Людмила Александровна, на свою дачу она ездит несколько раз в неделю.

"Меня устраивает все. Водители замечательные, автобусы не "кашляют". Они новые, красивые, чистые. Раньше ездили очень медленно, это и понятно, они были старые, а сейчас глаз радуется. Мне нравится поминутная точность подхода к остановке автобусов, доброжелательные водители. Иногда, замечая, что пассажир опаздывает, могут подождать", - поделилась тюменка.