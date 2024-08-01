На ярмарке инвестиций форума СУП в Тюмени представят 10 проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 проектов представят на ярмарке инвестиций, которая пройдет в рамках XII Международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 23 августа. Начало в 14 часов. Можно будет поучаствовать в предлагаемых проектах финансово и узнать, во что стоит вкладываться сейчас.

Руководитель проекта "Ярмарка инвестиций", председатель комитета по инвестициям регионального отделения "Опора России" Александра Самойлович рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что площадка пройдет уже в 11 раз.

"В ярмарке традиционно участвуют предприниматели, которые уже имеют определенный опыт, в том числе по работе с инвесторами. Проекты разнообразны, объем привлекаемых инвестиций от двух до 500 миллионов рублей", - уточнила Самойлович.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В этот раз бизнесмены представят 10 проектов, связанных с недвижимостью, строительством, социальной сферой и другими направлениями, который активно развиваются и нуждаются в привлечении дополнительных средств. Все участники форума имеют шанс профинансировать проекты.

"Они могут поучаствовать в ярмарке, повзаимодействовать с представителями компаний, и может быть, выступить в роли партнеров, инвесторов. Наша площадка – инвестиционный нетворкинг, где не только ищем финансирование, но и можем развивать, масштабировать свои проекты. За весь период реализации проекта мы запустили более 30 проектов на сумму порядка 350 миллионов рублей", - привела данные Александра Самойлович.

Ранее, второй день форума начался с бизнес-завтрака. Темой для диалога бизнеса и власти стала трансформация мышления.

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Оксана Корнеенкова