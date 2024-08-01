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Дистанционное электронное голосование не будут проводить в Тюменской области

Политика, 12:03 23 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дистанционное электронное голосование во время выборов депутатов представительных органов власти не будут проводить в Тюменской области 8 сентября. Также отменили комплекс обработки избирательных бюллетеней, сообщает информационный центр правительства региона.

"Но будет и видеофиксация, и использована технология QR-кода для введения данных из протоколов участковых избирательных комиссий в систему ГАС "Выборы" для минимизации человеческого фактора, ошибок и каких-то субъективных вещей", - рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2024 года жители ряда территорий выберут депутатов представительных органов власти. Всего в регионе проходит 40 избирательных кампаний.

В Тюменской области на муниципальных выборах голосование пройдет в один день - 8 сентября.

Решение о проведении голосования в течение нескольких дней принимает избирательная комиссия. В Ямало-Ненецком автономном округе состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы действующего седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Муравленковскому. Там голосование будет проходить в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

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# депутаты , Игорь Халин

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