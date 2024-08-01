Участники ассоциации "Города Урала" обсудили увеличение турпотока до 8 млн человек к 2030 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условия увеличения турпотока до восьми млн человек к 2030 г. обсудили участники ассоциации "Города Урала" в Тобольске. Круглый стол прошел 24 августа, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

"В Тюменской области есть всё для успешного развития туризма: богатое историческое наследие и прекрасные возможности для путешествий. Правительство региона работает над созданием новых туристических продуктов. Среди них уже известные и популярные туры, такие как "Императорский маршрут", "В Сибирь по своей воле", "Тобольск — ключ к Сибири", "Тюмень — врата Сибири". Кроме того, есть образовательные экскурсии на промышленные предприятия, гастрономические туры", - привел примеры глава Тюмени.

Он также отметил мероприятия, которые стали большими событиями культурной жизни зауралья. Это музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, международный кинофестиваль "Ноль Плюс", многожанровый музыкальный фестиваль "МузСходка", джазовый фестиваль FabricJazz, фестиваль традиционной кубинской музыки и танца "Чака-Чака", праздник колокольного звона и гастрономический фестиваль "Вкусная Тюмень".

Ежегодно в областном центре проводится Промышленно-энергетический форум TNF, который собирает более 10 тысяч участников — представителей более 700 компаний из разных регионов России.

Тюмень является местом проведения множества спортивных соревнований регионального, федерального и международного уровня: "Битва на Туре", "Безопасный лёд", "Тюмень сильная", "МореМоре", "Уличная классика", "Самый подготовленный человек", триатлон, рожденный в Тюмени, экстремальный забег "Стальной характер", который проходит 10 лет.

"Каждое это событие привлекает в город гостей, а участники приезжают со своей командой, группой поддержки. Одним из лидеров в спортивных направлениях становится бег. В ближайших планах — создание серии стартов, объединяющих города не только Тюменской области, но и соседних регионов. Я предложил с 2025 года открывать в мае беговой сезон полумарафоном в Тюмени, а закрыть сезон марафоном в Тобольске осенью", - рассказал Максим Афанасьев.

По его оценке, это поможет не только качественно формировать календарь событий, но и более тщательно готовиться к марафонам. Кроме того, соревновательный принцип между городами поможет значительно увеличить туристические потоки для всех территорий.